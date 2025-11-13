26-Jähriger verhaftet – Was passierte am Bahnhof Wiesloch/Walldorf?
Am Mittwochmorgen war am Parkhaus ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Dieser erlag bald seinen Verletzungen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Der Vorwurf: Totschlag.
Wiesloch. (pol/rl) Nach dem Tod eines 27-jährigen Mannes nahe dem Parkhaus am Bahnhof Wiesloch/Walldorf scheint nun klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilt, bestehe Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen. Dieser sitze bereits in Untersuchungshaft.
Das 27-jährige Opfer war am gestrigen Mittwoch gegen 5 Uhr von