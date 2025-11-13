Donnerstag, 13. November 2025

zurück
Plus Wiesloch

26-Jähriger verhaftet – Was passierte am Bahnhof Wiesloch/Walldorf?

Am Mittwochmorgen war am Parkhaus ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Dieser erlag bald seinen Verletzungen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Der Vorwurf: Totschlag.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 15:35 Uhr 2 Minuten, 48 Sekunden
Großeinsatz am Bahnhof Wiesloch-Walldorf: Auf dem Fuß- und Radweg neben dem Parkhaus verstarb ein unbekannter Mann, der zuvor verletzt aufgefunden worden war. Die Umstände sind unklar, ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Um Erkenntnisse zu erlangen, suchten Polizisten die Umgebung ab. Fotos: Priebe

Wiesloch. (pol/rl) Nach dem Tod eines 27-jährigen Mannes nahe dem Parkhaus am Bahnhof Wiesloch/Walldorf scheint nun klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilt, bestehe Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen. Dieser sitze bereits in Untersuchungshaft.

Das 27-jährige Opfer war am gestrigen Mittwoch gegen 5 Uhr von

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.