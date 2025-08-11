Montag, 11. August 2025

zurück
Plus War das die Rekord-Kerwe?

In der Weinheimer Innenstadt brachen alle Dämme

Schon am Freitag war es voll in der Innenstadt. Prominenz war an Zapfhahn und DJ-Pult.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 48 Sekunden
Die Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten hatte die Kerwescheuer in Beschlag genommen, und drumherum machte nicht zuletzt das jüngere Publikum Party. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Altstadtkerwe hat sich einmal mehr als Magnet erwiesen. Etwa 40.000 Gäste haben bereits am Freitag und am Samstag in den Gassen und auf den Plätzen der Innenstadt gefeiert. Und auch am heutigen Montag geht es noch mal rund in der City.

Die RNZ hat sich am Samstagabend ins Getümmel gestürzt und kann von Promis an Ausschank und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.