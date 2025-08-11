Montag, 11. August 2025

Plus Unmut kurz vor Baubeginn

Osterburken wirft Bahn Vertragsbruch bei Modernisierung des Bahnhofs vor

Der Stadt zufolge will die Deutsche Bahn von der vereinbarten Bauvariante der Fußgängerüberführung nichts mehr wissen. Das hat teuren Folgen für das Gesamtprojekt.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 29 Sekunden
Die Tage des schienengleichen Fußgängerübergangs am Bahnhof in Osterburken sind gezählt. Im Zuge einer umfangreichen Modernisierung mit Kosten von 11,8 Millionen Euro laufen derzeit die Arbeiten zum Bau einer Fußgängerbrücke; Aufzüge werden künftig den barrierefreien Zugang ermöglichen. Foto: Burkard Gassenbauer

Von Burkard Gassenbauer

Osterburken. Seit Jahren sorgt die Deutsche Bahn (DB) in Osterburken regelmäßig für Ärger. So auch aktuell. Momentan ist man im Rathaus hochgradig verstimmt, weil die DB im Rahmen der laufenden Modernisierung im Bahnhof eine "vertraglich zugesicherte Leistung" nicht erbringt.

Konkret: Es sei vereinbart gewesen, dass beim Bau der

