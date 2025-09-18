Kabeldiebe legen Stromtankstellen lahm
In der Walldorfer Hauptstraße sind drei Säulen betroffen. Das deutschlandweite Phänomen hat nun auch die Region erreicht.
Von Timo Teufert
Walldorf. Wer sein Elektroauto in Walldorf an öffentlichen Stationen aufladen will, sollte derzeit die drei Ladesäulen auf dem Parkplatz in der Hauptstraße meiden. Dort haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 7. Septembers – zwischen 1.15 und 1.20 Uhr – die sechs mehrere Zentimeter dicken Kabel an den Ladesäulen abgeschnitten und mitgenommen.
