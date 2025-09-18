Von Timo Teufert

Walldorf. Wer sein Elektroauto in Walldorf an öffentlichen Stationen aufladen will, sollte derzeit die drei Ladesäulen auf dem Parkplatz in der Hauptstraße meiden. Dort haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 7. Septembers – zwischen 1.15 und 1.20 Uhr – die sechs mehrere Zentimeter dicken Kabel an den Ladesäulen abgeschnitten und mitgenommen.