Donnerstag, 18. September 2025

zurück
Plus Walldorf

Kabeldiebe legen Stromtankstellen lahm

In der Walldorfer Hauptstraße sind drei Säulen betroffen. Das deutschlandweite Phänomen hat nun auch die Region erreicht.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Auf die Kupferleitungen in den Kabeln haben es die Diebe abgesehen. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Walldorf. Wer sein Elektroauto in Walldorf an öffentlichen Stationen aufladen will, sollte derzeit die drei Ladesäulen auf dem Parkplatz in der Hauptstraße meiden. Dort haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 7. Septembers – zwischen 1.15 und 1.20 Uhr – die sechs mehrere Zentimeter dicken Kabel an den Ladesäulen abgeschnitten und mitgenommen.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.