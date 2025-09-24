Edeka-Markt in Wiesenbach wird doch nicht geschlossen
Der Markt bleibt mindestens noch ein weiteres Jahr geöffnet. Inhaber und Vermieter einigten sich.
Wiesenbach. (cm) "Wiesenbacher Edeka wird geschlossen" titelte die RNZ noch im April dieses Jahres. Das klang ziemlich endgültig. War es aber nicht, wie sich nun herausstellt.
Die gute Nachricht verkündet Inhaber Oliver Arlt aus Neckarsteinach gegenüber der RNZ: Der Markt in der Ortsmitte bleibt der Gemeinde auch über den angedachten Schließungstermin zum Jahresende noch ein weiteres
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+