Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Überraschende Wende

Edeka-Markt in Wiesenbach wird doch nicht geschlossen

Der Markt bleibt mindestens noch ein weiteres Jahr geöffnet. Inhaber und Vermieter einigten sich.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Edeka-Arlt in Wiesenbach soll nun doch mindestens für ein Jahr weiter bestehen. F.: Alex

Wiesenbach. (cm) "Wiesenbacher Edeka wird geschlossen" titelte die RNZ noch im April dieses Jahres. Das klang ziemlich endgültig. War es aber nicht, wie sich nun herausstellt.

Die gute Nachricht verkündet Inhaber Oliver Arlt aus Neckarsteinach gegenüber der RNZ: Der Markt in der Ortsmitte bleibt der Gemeinde auch über den angedachten Schließungstermin zum Jahresende noch ein weiteres

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.