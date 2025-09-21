Mosbacherin findet ihr Glück in Australien
Für Louisa Schulze (24) lief bei ihrem Au-Pair in Down Under nicht alles nach Plan, stattdessen fand sie eine neue Heimat.
Von Heiko Schattauer
Mosbach. Aus den USA wurde Australien, aus sechs Monaten eine unbestimmte Zeit – und aus einer Erfahrung ein ganz neues Leben. Louisa Schulze, in Mosbach geboren und aufgewachsen, hat in Down Under ihr Glück gefunden, auch wenn in den vergangenen gut fünfeinhalb Jahren ganz viel so gar nicht nach Plan lief. "Eigentlich wollte ich als Au-pair in die Vereinigten
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+