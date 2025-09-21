Sonntag, 21. September 2025

Plus "Goodbye Odenwald"

Mosbacherin findet ihr Glück in Australien

Für Louisa Schulze (24) lief bei ihrem Au-Pair in Down Under nicht alles nach Plan, stattdessen fand sie eine neue Heimat.

21.09.2025 UPDATE: 21.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 31 Sekunden
Das berühmteste Opernhaus der Welt steht um die Ecke: Sydney erreicht Louisa Schulze (hier mit Freund Brandon) in gerade mal zwei Autostunden. In Australien hat die junge Mosbacherin eine neue Heimat gefunden. Foto: privat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Aus den USA wurde Australien, aus sechs Monaten eine unbestimmte Zeit – und aus einer Erfahrung ein ganz neues Leben. Louisa Schulze, in Mosbach geboren und aufgewachsen, hat in Down Under ihr Glück gefunden, auch wenn in den vergangenen gut fünfeinhalb Jahren ganz viel so gar nicht nach Plan lief. "Eigentlich wollte ich als Au-pair in die Vereinigten

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
