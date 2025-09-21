Von Heiko Schattauer

Mosbach. Aus den USA wurde Australien, aus sechs Monaten eine unbestimmte Zeit – und aus einer Erfahrung ein ganz neues Leben. Louisa Schulze, in Mosbach geboren und aufgewachsen, hat in Down Under ihr Glück gefunden, auch wenn in den vergangenen gut fünfeinhalb Jahren ganz viel so gar nicht nach Plan lief. "Eigentlich wollte ich als Au-pair in die Vereinigten