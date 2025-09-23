Schriesheim. (hö) Am vorletzten Montag machte der Ausschuss für Technik und Umwelt den Weg für einen neuen Drogeriemarkt am Säulenweg frei, als er den Bauantrag genehmigte. Allerdings blieb offen, wer ihn betreiben wird.

Eine Woche später beantwortete die Pressestelle von Edeka-Südwest die RNZ-Anfrage: Es wird Rossmann sein. Das ist keine große Überraschung, denn bisher ist diese Kette