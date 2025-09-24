Warum Windräder im Wald der Artenvielfalt nicht schaden
Das meint der Erneuerbare-Energien-Pionier Andreas Markowsky. Standorte mit solchen Anlagen schneiden nicht schlechter ab als die ohne.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Einer der Hauptargumente gegen Windräder ist in der öffentlichen Diskussion, dass sie zum Artensterben beitragen. Aber stimmt das auch?
Der Verein "Energiewende Bergstraße" hatte mit Andreas Markowsky einen Pionier der Erneuerbaren Energien eingeladen, der aus 40 Jahren Berufserfahrung schöpfen konnte: Markowsky gründete 1985 die
