Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Experte der Windkraft-Befürworter

Warum Windräder im Wald der Artenvielfalt nicht schaden

Das meint der Erneuerbare-Energien-Pionier Andreas Markowsky. Standorte mit solchen Anlagen schneiden nicht schlechter ab als die ohne.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 53 Sekunden
Vor rund 60 Zuhörern erklärte Andreas Markowsky (links), dass sich Windräder und Artenschutz vereinbaren lassen. Zu seinem Vortrag im katholischen Pfarrsaal hatte die „Energiewende Bergstraße“ eingeladen. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Einer der Hauptargumente gegen Windräder ist in der öffentlichen Diskussion, dass sie zum Artensterben beitragen. Aber stimmt das auch?

Der Verein "Energiewende Bergstraße" hatte mit Andreas Markowsky einen Pionier der Erneuerbaren Energien eingeladen, der aus 40 Jahren Berufserfahrung schöpfen konnte: Markowsky gründete 1985 die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.