1000 Stimmen für Bürgerentscheid über Kramer-Mühle gesammelt
Eine Initiative in St. Leon-Rot fordert einen Bürgerentscheid, um den weiteren Ausbau der Kramer-Mühle zu stoppen – aus Sorge um Kosten, Transparenz und Haushaltslage.
Von Sebastian Lerche
St. Leon-Rot. "Soll die Gemeinde St. Leon-Rot den weiteren Ausbau, die Renovierung und die Sanierung der Kramer-Mühle aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde stoppen?" Diese Frage möchte eine Initiative der Bürgerschaft zur Entscheidung vorlegen. "Fast 1000 Unterschriften" hat sie nun gesammelt, um einen Bürgerentscheid zu
