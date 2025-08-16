Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Soll die Gemeinde St. Leon-Rot den weiteren Ausbau, die Renovierung und die Sanierung der Kramer-Mühle aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde stoppen?" Diese Frage möchte eine Initiative der Bürgerschaft zur Entscheidung vorlegen. "Fast 1000 Unterschriften" hat sie nun gesammelt, um einen Bürgerentscheid zu