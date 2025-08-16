Samstag, 16. August 2025

Plus St. Leon-Rot

1000 Stimmen für Bürgerentscheid über Kramer-Mühle gesammelt

Eine Initiative in St. Leon-Rot fordert einen Bürgerentscheid, um den weiteren Ausbau der Kramer-Mühle zu stoppen – aus Sorge um Kosten, Transparenz und Haushaltslage.

16.08.2025 UPDATE: 16.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
„Wir haben Baustellen ohne Ende“ meint die Initiative, die in St. Leon-Rot einen Bürgerentscheid erreichen will: Und die Kramer-Mühle sei die, an der zuallererst gespart werden sollte. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Soll die Gemeinde St. Leon-Rot den weiteren Ausbau, die Renovierung und die Sanierung der Kramer-Mühle aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde stoppen?" Diese Frage möchte eine Initiative der Bürgerschaft zur Entscheidung vorlegen. "Fast 1000 Unterschriften" hat sie nun gesammelt, um einen Bürgerentscheid zu

