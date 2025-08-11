Montag, 11. August 2025

zurück
SV Sandhausen

17-jähriger SVS-Fan vor Abfahrt nach Stuttgart attackiert

Vor dem Spiel der Stuttgarter Kickers gegen den SV Sandhausen kam es in Sandhausen zu einer Attacke auf einen 17-Jährigen. Fünf Tatverdächtige wurden gestoppt.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 15:09 Uhr 49 Sekunden
Faust
Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/Illustration

Sandhausen. (luw) Im Vorfeld des Auswärtsspiels des Fußball-Regionalligisten SV Sandhausen (SVS) bei den Stuttgarter Kickers ist es zwischen Fans beider Vereine zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Allerdings nicht in Stuttgart, sondern bereits am Sonntagmorgen vor der Abfahrt in Sandhausen.

Die Polizei bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass ein 17-jähriger SVS-Fan gegen 10 Uhr in der Jahnstraße von anderen Fußballfans "mit Faustschlägen und Tritten" attackiert wurde. Dabei sei er leicht verletzt und sein Trikot zerrissen worden.

"Wir haben Hinweise darauf, dass mehrere Personen beteiligt waren, aber bisher hat sich außer diesem 17-Jährigen kein weiterer Geschädigter gemeldet", erklärte Polizeisprecher Philipp Kiefner am Montagnachmittag.

Kurz nach diesem Angriff habe die Polizei jedenfalls im Neubachweg ein Auto gestoppt, in dem fünf "Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 29 Jahren" saßen. Einige von ihnen hätten noch versucht, aus dem Auto zu steigen und zu flüchten – doch die Polizei habe die Personalien aller Insassen sichern können. Gegen sie werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so Kiefner.

In Sozialen Medien hieß es, dass unter den Angreifern nicht nur Fans der Stuttgarter Kickers gewesen seien, sondern auch welche des österreichischen Vereins FC Blau-Weiß Linz; zwischen diesem und den Kickers gibt es eine langjährige Fanfreundschaft.

Auch interessant
SV Sandhausen gegen Stuttgarter Kickers: Nach dem 2:3 ist der Regionalliga-Fehlstart perfekt
SV Sandhausen: Vor dem Spiel gegen die Stuttgarter Kickers spielt der Kopf noch nicht mit

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um weitere Hinweise, die unter Telefon 06224/2481 entgegengenommen werden.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.