Sandhausen. (luw) Im Vorfeld des Auswärtsspiels des Fußball-Regionalligisten SV Sandhausen (SVS) bei den Stuttgarter Kickers ist es zwischen Fans beider Vereine zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Allerdings nicht in Stuttgart, sondern bereits am Sonntagmorgen vor der Abfahrt in Sandhausen.

Die Polizei bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass ein 17-jähriger SVS-Fan gegen 10 Uhr in der Jahnstraße von anderen Fußballfans "mit Faustschlägen und Tritten" attackiert wurde. Dabei sei er leicht verletzt und sein Trikot zerrissen worden.

"Wir haben Hinweise darauf, dass mehrere Personen beteiligt waren, aber bisher hat sich außer diesem 17-Jährigen kein weiterer Geschädigter gemeldet", erklärte Polizeisprecher Philipp Kiefner am Montagnachmittag.

Kurz nach diesem Angriff habe die Polizei jedenfalls im Neubachweg ein Auto gestoppt, in dem fünf "Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 29 Jahren" saßen. Einige von ihnen hätten noch versucht, aus dem Auto zu steigen und zu flüchten – doch die Polizei habe die Personalien aller Insassen sichern können. Gegen sie werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so Kiefner.

In Sozialen Medien hieß es, dass unter den Angreifern nicht nur Fans der Stuttgarter Kickers gewesen seien, sondern auch welche des österreichischen Vereins FC Blau-Weiß Linz; zwischen diesem und den Kickers gibt es eine langjährige Fanfreundschaft.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um weitere Hinweise, die unter Telefon 06224/2481 entgegengenommen werden.