Region Heidelberg. (lew) Von einem Erkältungsanstieg könne man sprechen, von einer Grippewelle (noch) nicht. Das sagt Wolfgang Müller, Seniorchef der Turmapotheke in Leimen. Ein Indikator dafür, dass Virenerkrankungen sich aktuell auf dem aufsteigenden Ast befinden, ist Müller zufolge darin zu erkennen, dass wieder vermehrt Mund-Nasen-Masken über die Apotheken-Theke gehen.

"Stärker