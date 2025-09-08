Sonntag, 07. September 2025

zurück
Plus Region Heidelberg

Ballons sorgten für Aufsehen

Sie waren bei einem Rennen im französischen Metz gestartet.

08.09.2025 UPDATE: 07.09.2025 20:00 Uhr 34 Sekunden
Jürgen Scheuermann aus Nußloch fotografierte diesen Ballon.

Region Heidelberg. (cm) Was ist das denn? Das fragten sich am Samstagabend zahlreiche Menschen in der Region, die südlich von Heidelberg ihre Köpfe reckten.

Was sie da am Himmel sahen, war zu klein für einen Heißluftballon und als Himmelskörper irgendwie auch sonst nicht identifizierbar. In den sozialen Netzwerken sorgte die Erscheinung für teils wilde Spekulationen von Wetter- bis hin

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.