Sandhausen. (ee) Ein Blumenladen geht neue Wege: "Die Blume" reagiert auf das wachsende Problem des Personalmangels und bietet Blumensträuße nun einfach rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche an.

Seit Kurzem steht auf dem Parkplatz beim Schreibwarengeschäft "Geberth" in der Mayerstraße ein "Blümchen-Automat" – klimatisiert, bewässert und stets gefüllt mit Blumensträußen.

Seit