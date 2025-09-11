Donnerstag, 11. September 2025

Plus Reaktion auf Personalmangel

Ladeninhaberin stellt "Blümchen-Automat" in Sandhausen auf

Das "Herzstück" bleibt aber ihr Geschäft. Es wird für sie immer schwieriger, die regulären Öffnungszeiten einzuhalten.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Kerstin Holzwarth (l.) und Vanessa Petri am Automaten in der Mayerstraße. Foto: U. Lahm

Sandhausen. (ee) Ein Blumenladen geht neue Wege: "Die Blume" reagiert auf das wachsende Problem des Personalmangels und bietet Blumensträuße nun einfach rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche an.

Seit Kurzem steht auf dem Parkplatz beim Schreibwarengeschäft "Geberth" in der Mayerstraße ein "Blümchen-Automat" – klimatisiert, bewässert und stets gefüllt mit Blumensträußen.

