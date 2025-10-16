Donnerstag, 16. Oktober 2025

Neue Verkehrsführung "Am Stangenberg" sorgt für Diskussion

"Unnötig und absolut unpraktisch": Noch ist sie nicht in Kraft getreten, doch die neue Verkehrsführung Am Stangenberg sorgt für reichlich Diskussionsstoff.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Die Zufahrt zur Darsberger Straße ist bald nicht mehr über den Stangenberg möglich. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Neckarsteinach. Im Bereich "Am Stangenberg" soll ab dem 1. November eine neue Verkehrsführung gelten. Laut Information der Stadtverwaltung wird am Stangenberg "aufgrund von anhaltender Lärmbelästigung" ein Sackgassen-Schild mit dem Hinweis "Bis Stangenberghalle frei" angebracht. Die Zufahrt zur Darsberger Straße ist damit nicht mehr über den Stangenberg

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Nicolas Lewe
Redakteur
zu unseren Autoren  
