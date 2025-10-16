Neue Verkehrsführung "Am Stangenberg" sorgt für Diskussion
"Unnötig und absolut unpraktisch": Noch ist sie nicht in Kraft getreten, doch die neue Verkehrsführung Am Stangenberg sorgt für reichlich Diskussionsstoff.
Von Nicolas Lewe
Neckarsteinach. Im Bereich "Am Stangenberg" soll ab dem 1. November eine neue Verkehrsführung gelten. Laut Information der Stadtverwaltung wird am Stangenberg "aufgrund von anhaltender Lärmbelästigung" ein Sackgassen-Schild mit dem Hinweis "Bis Stangenberghalle frei" angebracht. Die Zufahrt zur Darsberger Straße ist damit nicht mehr über den Stangenberg