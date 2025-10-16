Von Nicolas Lewe

Neckarsteinach. Im Bereich "Am Stangenberg" soll ab dem 1. November eine neue Verkehrsführung gelten. Laut Information der Stadtverwaltung wird am Stangenberg "aufgrund von anhaltender Lärmbelästigung" ein Sackgassen-Schild mit dem Hinweis "Bis Stangenberghalle frei" angebracht. Die Zufahrt zur Darsberger Straße ist damit nicht mehr über den Stangenberg