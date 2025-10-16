Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Neckargemünd

dm-Markt darf nach großen Diskussionen erweitern

Die Grünen pochten beim Drogerie-Markt auf die Umsetzung von mehr Maßnahmen für Klimafreundlichkeit. Der Investor soll nicht vergrault werden.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 35 Sekunden
Der dm-Markt mit der bisher nicht bebauten „Ecke“ befindet sich an der B 37. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der dm-Drogeriemarkt in Kleingemünd darf erweitert werden. Diese Entscheidung traf der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung nach längerer Diskussion mit 16-Ja bei sieben Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Damit wird der Bebauungsplan "Kleingemünd" im vereinfachten Verfahren geändert. Gegenstand der Änderung ist die

