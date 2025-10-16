Neckargemünd. (cm) Immer wieder kommt es derzeit zu langen Rückstaus von der großen Kreuzung über die Friedensbrücke und durch Kleingemünd teilweise bis nach Neckarsteinach.

Das Problem ist nicht neu, sondern besteht seit der Sperrung der Altstadt-Einfahrt Ende September. Das Abbiegen in die Altstadt ist noch bis zum 24. Oktober nicht möglich. Doch nun ist ein weiteres Problem