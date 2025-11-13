Donnerstag, 13. November 2025

Plus Narren stürmten Rathaus

"Kälble" übernahmen die Macht in Edingen-Neckarhausen

Viel zu holen gebe es dort aber nicht, "warnte" Bürgermeister Florian König.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden
Der zweite Triumph-Schuss kam aus der Konfetti-Kanone, nachdem Bürgermeister Florian König Ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Maja I. „vom Tanz mit Glanz“ , den symbolischen Rathausschlüssel übergeben hatte. Foto: skv

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Was tun, wenn die Macht-Eroberung geglückt ist, aber der Schlüssel zur Übergabe fehlt? "Da seht Ihr mal, wie dünn hier die Personaldecke ist", juxte Bürgermeister Florian König beim Rathaus-Sturm der Edinger "Kälble"-Fastnachter, eilte rasch nach oben in sein Dienstzimmer und holte selbst den symbolischen Türöffner fürs

