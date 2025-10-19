Toilettenanlage an der Festwiese in Brand gesteckt
Aus dem Häuschen neben dem Wasserturm qualmte es in der Nacht auf Sonntag. Ein weiterer Feuerwehreinsatz ging glimpflich aus.
Ladenburg. (dani) Ein Wochenende, an dem die Bezeichnung "Feuerwehr" Programm gewesen sei – so beschreibt Pascal Löffelhardt, Kommandant der Freiwilligen Wehr Ladenburg, die vergangenen Tage.
Denn neben den deutlich überwiegenden Hilfeleistungen, etwa der Rettung einer Person aus einem Aufzug am Donnerstag, wurden seine Kameraden und er wegen Feuern alarmiert. Und das gleich zwei Mal.