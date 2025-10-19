Sonntag, 19. Oktober 2025

zurück
Plus Ladenburg

Toilettenanlage an der Festwiese in Brand gesteckt

Aus dem Häuschen neben dem Wasserturm qualmte es in der Nacht auf Sonntag. Ein weiterer Feuerwehreinsatz ging glimpflich aus.

19.10.2025 UPDATE: 19.10.2025 19:45 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Am Freitagabend rückte die Wehr zu einem Küchenbrand aus. Foto: FFW Ladenburg

Ladenburg. (dani) Ein Wochenende, an dem die Bezeichnung "Feuerwehr" Programm gewesen sei – so beschreibt Pascal Löffelhardt, Kommandant der Freiwilligen Wehr Ladenburg, die vergangenen Tage.

Denn neben den deutlich überwiegenden Hilfeleistungen, etwa der Rettung einer Person aus einem Aufzug am Donnerstag, wurden seine Kameraden und er wegen Feuern alarmiert. Und das gleich zwei Mal.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.