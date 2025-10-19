Ladenburg. (dani) Ein Wochenende, an dem die Bezeichnung "Feuerwehr" Programm gewesen sei – so beschreibt Pascal Löffelhardt, Kommandant der Freiwilligen Wehr Ladenburg, die vergangenen Tage.

Denn neben den deutlich überwiegenden Hilfeleistungen, etwa der Rettung einer Person aus einem Aufzug am Donnerstag, wurden seine Kameraden und er wegen Feuern alarmiert. Und das gleich zwei Mal.