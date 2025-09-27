Bürgerdialog zu Eppelheimer Kirchen startet erst nach Pfarreiratswahl
Die Zukunft der katholischen Kirchen St. Joseph und Christkönig wird nach der Wahl des Pfarreirats am 19. Oktober im moderierten Bürgerdialog diskutiert.
Eppelheim. (agdo/fhs) Der Bürgerdialog über die Zukunft der Eppelheimer katholischen Kirchenimmobilien wird erst nach der Pfarreiratswahl im Herbst starten. Diese Wahl ist auf den 19. Oktober terminiert. Das erklärt auf RNZ-Anfrage Peter Wegener, Sprecher der katholischen Stadtkirche Heidelberg, zu der Eppelheim gehört.
Vorausgegangen war eine Sitzung des Gemeindeteams der Eppelheimer
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+