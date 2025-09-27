Samstag, 27. September 2025

Bürgerdialog zu Eppelheimer Kirchen startet erst nach Pfarreiratswahl

Die Zukunft der katholischen Kirchen St. Joseph und Christkönig wird nach der Wahl des Pfarreirats am 19. Oktober im moderierten Bürgerdialog diskutiert. 

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Was wird aus den katholischen Kirchen Christ­könig und St. Joseph? Fotos: Hüll/A. Dorn

Eppelheim. (agdo/fhs) Der Bürgerdialog über die Zukunft der Eppelheimer katholischen Kirchenimmobilien wird erst nach der Pfarreiratswahl im Herbst starten. Diese Wahl ist auf den 19. Oktober terminiert. Das erklärt auf RNZ-Anfrage Peter Wegener, Sprecher der katholischen Stadtkirche Heidelberg, zu der Eppelheim gehört.

Vorausgegangen war eine Sitzung des Gemeindeteams der Eppelheimer

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
