Eppelheim. (agdo/fhs) Der Bürgerdialog über die Zukunft der Eppelheimer katholischen Kirchenimmobilien wird erst nach der Pfarreiratswahl im Herbst starten. Diese Wahl ist auf den 19. Oktober terminiert. Das erklärt auf RNZ-Anfrage Peter Wegener, Sprecher der katholischen Stadtkirche Heidelberg, zu der Eppelheim gehört.

Vorausgegangen war eine Sitzung des Gemeindeteams der Eppelheimer