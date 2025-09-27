Samstag, 27. September 2025

Plus Lärmaktionsplan

Wiesloch weitet Tempo 30 in der Kernstadt aus

Die Geschwindigkeitsreduzierung soll den Straßenlärm senken. Nun ist die Kernstadt an der Reihe.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 37 Sekunden
Auf der Meßplatzstraße gilt seit kurzem Tempo 30 – stadteinwärts bereits vor dem Blitzer und stadtauswärts bis nach der Messstelle. Foto: tt

Wiesloch. (tt) Nachdem in den Wieslocher Stadtteilen schon vor einiger Zeit Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen angeordnet wurde, ist nun auch die Kernstadt an der Reihe.

"Aktuell werden im Stadtgebiet Ergebnisse aus dem Lärmaktionsplan 2024, die als kurzfristige Maßnahmen zur Lärmreduzierung beschrieben werden, umgesetzt und ausgeschildert", heißt es aus dem Rathaus. Der Gemeinderat

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
