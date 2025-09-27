Wiesloch. (tt) Nachdem in den Wieslocher Stadtteilen schon vor einiger Zeit Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen angeordnet wurde, ist nun auch die Kernstadt an der Reihe.

"Aktuell werden im Stadtgebiet Ergebnisse aus dem Lärmaktionsplan 2024, die als kurzfristige Maßnahmen zur Lärmreduzierung beschrieben werden, umgesetzt und ausgeschildert", heißt es aus dem Rathaus. Der Gemeinderat