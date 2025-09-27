Wiesloch weitet Tempo 30 in der Kernstadt aus
Die Geschwindigkeitsreduzierung soll den Straßenlärm senken. Nun ist die Kernstadt an der Reihe.
Wiesloch. (tt) Nachdem in den Wieslocher Stadtteilen schon vor einiger Zeit Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen angeordnet wurde, ist nun auch die Kernstadt an der Reihe.
"Aktuell werden im Stadtgebiet Ergebnisse aus dem Lärmaktionsplan 2024, die als kurzfristige Maßnahmen zur Lärmreduzierung beschrieben werden, umgesetzt und ausgeschildert", heißt es aus dem Rathaus. Der Gemeinderat
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+