Von Timo Teufert

Wiesloch. Kann sich Wiesloch trotz Kostensteigerungen den Teilneubau und die Sanierung des Ottheinrich-Gymnasiums (OHG) leisten? Um diese Frage ging es am Mittwochabend im Gemeinderat. Denn der Kostendeckel von 30 Millionen Euro, der im vergangenen Jahr beschlossen wurde, kann nicht eingehalten werden, die Stadt rechnet mit Kosten von 37,5 Millionen