Samstag, 27. September 2025

zurück
Plus Wiesloch

Grünes Licht für OHG-Umbau für 37 Millionen Euro

Im Gemeinderat gab es eine große Mehrheit für die Planungen. Der Baubeginn soll im August 2026 sein.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
So soll das neue Ottheinrich-Gymnasium einmal aussehen: An der Gerbersruhstraße (im Vordergrund) entsteht ein neuer B-Bau, an der Gymnasiumstraße schließt ein neuer A-Bau an. Der C-Bau bleibt bestehen und wird saniert, in der Mitte entsteht ein Pavillon. Visualisierung: Christl + Bruchhäuser Architektur

Von Timo Teufert

Wiesloch. Kann sich Wiesloch trotz Kostensteigerungen den Teilneubau und die Sanierung des Ottheinrich-Gymnasiums (OHG) leisten? Um diese Frage ging es am Mittwochabend im Gemeinderat. Denn der Kostendeckel von 30 Millionen Euro, der im vergangenen Jahr beschlossen wurde, kann nicht eingehalten werden, die Stadt rechnet mit Kosten von 37,5 Millionen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.