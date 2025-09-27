Grünes Licht für OHG-Umbau für 37 Millionen Euro
Im Gemeinderat gab es eine große Mehrheit für die Planungen. Der Baubeginn soll im August 2026 sein.
Von Timo Teufert
Wiesloch. Kann sich Wiesloch trotz Kostensteigerungen den Teilneubau und die Sanierung des Ottheinrich-Gymnasiums (OHG) leisten? Um diese Frage ging es am Mittwochabend im Gemeinderat. Denn der Kostendeckel von 30 Millionen Euro, der im vergangenen Jahr beschlossen wurde, kann nicht eingehalten werden, die Stadt rechnet mit Kosten von 37,5 Millionen
