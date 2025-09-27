St. Leon-Rot. (seb) Über die Zukunft der Kramer-Mühle soll die St. Leon-Roter Bürgerschaft entscheiden: Das fordern sowohl eine Bürgerinitiative als auch die Freien Wähler mit Unterstützung einer Gemeinderatsmehrheit.

Wie ähnlich sind sich "Bürgerbegehren" und "Ratsbegehren"? Macht das eine das andere überflüssig? Ergänzen sie einander oder stehen sie in Konkurrenz? Welches hat