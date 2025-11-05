Mittwoch, 05. November 2025

Plus "Cow-Funding" für Muh-ckenlocher Kuh?

Das Rind, das nicht alleine sein möchte, bewegt die Region

RNZ-Leser wollen das ausgebüxte Tier retten. Noch ist aber unklar, ob es eingefangen werden kann. Spaziergänger sollen Abstand halten.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Zwischen den Schafen fühlt sich das Rind auf der Weide wohl. Foto: Thomas Schippl

Neckargemünd-Mückenloch. (cm) Wie geht es weiter mit dem ausgebüxten Rind, das nach rund zehn Wochen im Wald nicht mehr alleine sein wollte und sich einer Schafherde angeschlossen hat? Diese Frage bewegt die RNZ-Leser. Nach der Berichterstattung meldeten sich in der Redaktion am Dienstag mehrere Leser, die für das Tier spenden und es so vor dem Schlachter retten möchten.

Die Idee: Das

