Riesige Monster-Trucks machten Autos platt
Flammen, Stunts und demolierte Autos: Waghalsige Manöver zogen die Blicke auf sich.
Von Miko Burghardt
St. Leon-Rot. Dass die "Adrenalin-Arena" in St. Leon-Rot zu Gast war, hatte sich offensichtlich rumgesprochen, denn der Parkplatz des Harres-Veranstaltungszentrums war prall gefüllt. Geschätzt 300 Menschen, darunter auch sehr viele Kinder, tummelten sich am aufgebauten Gelände, um die Monstertruck-Stuntshow zu sehen.
Eine Absperrung trennte die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+