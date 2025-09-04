Donnerstag, 04. September 2025

Plus "Adrenalin-Arena" St. Leon-Rot

Riesige Monster-Trucks machten Autos platt

Flammen, Stunts und demolierte Autos: Waghalsige Manöver zogen die Blicke auf sich.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Zum Finale der „Adrenalin-Arena“ in St. Leon-Rot fuhren die Monstertrucks über demolierte Autos. Foto: Theo Vetter

Von Miko Burghardt

St. Leon-Rot. Dass die "Adrenalin-Arena" in St. Leon-Rot zu Gast war, hatte sich offensichtlich rumgesprochen, denn der Parkplatz des Harres-Veranstaltungszentrums war prall gefüllt. Geschätzt 300 Menschen, darunter auch sehr viele Kinder, tummelten sich am aufgebauten Gelände, um die Monstertruck-Stuntshow zu sehen.

Eine Absperrung trennte die

