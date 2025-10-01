Wann öffnet der neue Edeka?
Der Rohbau ist fertig und das Datum für die Eröffnung steht auch schon.
Von Ralf Scherer
Walldürn. Warmes Licht aus vielen einzelnen Strahlern, einladende Farben in den Tönen Beige und Grün, viel Platz zwischen den akkurat positionierten Regalreihen und Warengruppen: Wenn Jochen Tischer am Computerbildschirm virtuell durch den neuen Edeka-Markt in der Robert-Koch-Straße navigiert, ist ihm die Freude über den zügigen Baufortschritt deutlich
