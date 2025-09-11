Neckar-Odenwald-Kreis. (ses) Die Regeln zu Alkohol im Straßenverkehr sind klar: Bis 21 Jahre gilt 0,0 Promille, danach lässt das Gesetz ein, zwei Getränke zu. Bis zu 0,5 Promille sind erlaubt, mehr bedeuten eine Ordnungswidrigkeit.

Ab 1,1 Promille, oder bei Gefährdung des Verkehrs, gilt Fahren unter Alkoholeinfluss als Straftat. Geht es nach den deutschen Versicherern, soll sich