Donnerstag, 11. September 2025

Plus Unfälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Versicherer fordern Alkoholverbot für Fahranfänger bis 25

Länger nüchtern bleiben: Es gab 300 Unfälle unter Alkoholeinfluss seit 2020.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Ein längeres Alkoholverbot fordern die deutschen Versicherer. Foto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (ses) Die Regeln zu Alkohol im Straßenverkehr sind klar: Bis 21 Jahre gilt 0,0 Promille, danach lässt das Gesetz ein, zwei Getränke zu. Bis zu 0,5 Promille sind erlaubt, mehr bedeuten eine Ordnungswidrigkeit.

Ab 1,1 Promille, oder bei Gefährdung des Verkehrs, gilt Fahren unter Alkoholeinfluss als Straftat. Geht es nach den deutschen Versicherern, soll sich

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
