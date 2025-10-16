Donnerstag, 16. Oktober 2025

zurück
Plus Osterburken/Adelsheim

Fusion soll am 1. Januar 2027 vollzogen sein

Aus dem bisherigen Kooperationsraum Adelsheim wird neue Kirchengemeinde Bauland-Jagst. Der Name soll schon ab dem ersten Advent gelten.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Blick auf die evangelische Stadtkirche. Das gemeinsame Sekretariat der neun Pfarrgemeinden befindet sich bereits seit 1. September in Adelsheim. Foto: Dominik Rechner

Osterburken/Adelsheim. (pm) Die Kirchengemeinderäte aus allen neun Kirchengemeinden des Kooperationsraums Adelsheim haben sich am Montag im evangelischen Gemeindezentrum Osterburken getroffen, um zukunftsweisende Entscheidungen zu diskutieren und zu treffen. Insgesamt wurden 24 Kirchengemeinderäte aus Rosenberg-Sindolsheim, Osterburken und Bofsheim, Merchingen-Ravenstein,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.