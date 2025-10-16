Schlierstadts Ortsdurchfahrt ab Montag voll gesperrt
Die Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße beginnen. Der Verkehr wird überörtlich umgeleitet.
Schlierstadt. (ahn) In Schlierstadt steht die Sanierung des zweiten Abschnitts der Ortsdurchfahrt bevor. Ab Montag, 20. Oktober, ist es so weit: Dann wird – wie bereits angekündigt – die Hauptstraße für den Verkehr voll gesperrt.
Nachdem vor gut einem Jahr der erste Abschnitt der Sanierung fertiggestellt wurde, wird der zweite Abschnitt – vom "Badischen Hof" bis zum Schulhaus bzw.