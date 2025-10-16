Donnerstag, 16. Oktober 2025

zurück
Plus Osterburken

Schlierstadts Ortsdurchfahrt ab Montag voll gesperrt

Die Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße beginnen. Der Verkehr wird überörtlich umgeleitet.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 39 Sekunden
Nachdem vor rund drei Wochen eine Informationsveranstaltung der Ortschaftsverwaltung zum zweiten Abschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schlierstadt stattfand, gehen nun am Montag die Arbeiten los. Foto: Andreas Hanel

Schlierstadt. (ahn) In Schlierstadt steht die Sanierung des zweiten Abschnitts der Ortsdurchfahrt bevor. Ab Montag, 20. Oktober, ist es so weit: Dann wird – wie bereits angekündigt – die Hauptstraße für den Verkehr voll gesperrt.

Nachdem vor gut einem Jahr der erste Abschnitt der Sanierung fertiggestellt wurde, wird der zweite Abschnitt – vom "Badischen Hof" bis zum Schulhaus bzw.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.