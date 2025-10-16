Schlierstadt. (ahn) In Schlierstadt steht die Sanierung des zweiten Abschnitts der Ortsdurchfahrt bevor. Ab Montag, 20. Oktober, ist es so weit: Dann wird – wie bereits angekündigt – die Hauptstraße für den Verkehr voll gesperrt.

Nachdem vor gut einem Jahr der erste Abschnitt der Sanierung fertiggestellt wurde, wird der zweite Abschnitt – vom "Badischen Hof" bis zum Schulhaus bzw.