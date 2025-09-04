Donnerstag, 04. September 2025

Plus Osterburken

Netto schließt über 6 Wochen lang

Die Wiedereröffnung der Filiale erfolgt am 21. Oktober. Die Verkaufsfläche vergrößtert sich auf etwa 1000 Quadratmeter.

04.09.2025
Der Netto-Markt in Osterburken schließt vorübergehend ab Samstag, 6. September, wegen der Umbauarbeiten. Foto: D. Rechner

Osterburken. (dore) Bauarbeiten bestimmen seit vielen Wochen das Bild am Netto-Markt in Osterburken. Bislang blieb die Filiale des Discounters in der Adelsheimer Straße 3 aber trotz der Umbauarbeiten geöffnet.

Das ändert sich am kommenden Samstag, 6. September. Gegen 16 Uhr soll der Netto-Markt dann über sechs Wochen lang geschlossen werden. "Die Wiedereröffnung erfolgt am 21. Oktober

Dominik Rechner
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
