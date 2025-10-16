Donnerstag, 16. Oktober 2025

Neckar-Odenwald-Kreis

Kreis muss an den Notgroschen ran

Landrat Dr. Achim Brötel hielt seine Haushaltsrede im Kreistag: Der Haushalt für 2026 weist ein Defizit von über 5,1 Millionen Euro aus.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Die Kreisfinanzen bleiben eine „Dauerbaustelle“: Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 weist ein Defizit von fünf Millionen Euro aus – obwohl die Verwaltung vorschlägt, die Kreisumlage zu erhöhen. Foto: Heiko Schattauer

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Im vergangenen Jahr ging es noch um ein Märchen, jetzt ist es richtig ernst: Am Mittwochnachmittag hielt der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises seine Haushaltsrede. 32 Seiten lang – und 248 Millionen Euro schwer. Statt mit Märchen befasste sich Dr. Achim Brötel dieses Mal mit dem Werk von Wilhelm Busch. Die prägnantesten Aussagen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
