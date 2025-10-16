Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Im vergangenen Jahr ging es noch um ein Märchen, jetzt ist es richtig ernst: Am Mittwochnachmittag hielt der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises seine Haushaltsrede. 32 Seiten lang – und 248 Millionen Euro schwer. Statt mit Märchen befasste sich Dr. Achim Brötel dieses Mal mit dem Werk von Wilhelm Busch. Die prägnantesten Aussagen