Von Tanja Radan

Mudau. "Den Ofen anzumachen, die Türe zuzumachen und vor mich hinzuarbeiten, ist einfach ein Traum. Es macht mir jeden Tag Spaß, hier in die Werkstatt zu kommen" – Schreinermeister Kevin Oeden liebt seinen Beruf. Und seit April ist es auch die Tür seiner eigenen Werkstatt, die er hinter sich schließt: Im Frühjahr hat er sich selbstständig gemacht und führt