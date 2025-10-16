Mit eigener Werkstatt das Handwerk gestärkt
Schreinermeister Kevin Oeden hat sich im Frühjahr selbstständig gemacht. Früher gab es in Mudau noch acht Schreinereien.
Von Tanja Radan
Mudau. "Den Ofen anzumachen, die Türe zuzumachen und vor mich hinzuarbeiten, ist einfach ein Traum. Es macht mir jeden Tag Spaß, hier in die Werkstatt zu kommen" – Schreinermeister Kevin Oeden liebt seinen Beruf. Und seit April ist es auch die Tür seiner eigenen Werkstatt, die er hinter sich schließt: Im Frühjahr hat er sich selbstständig gemacht und führt