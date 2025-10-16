Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Mudau

Mit eigener Werkstatt das Handwerk gestärkt

Schreinermeister Kevin Oeden hat sich im Frühjahr selbstständig gemacht. Früher gab es in Mudau noch acht Schreinereien.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
Kevin Oeden in seiner Werkstatt. Den Betrieb in Mudau führt er aktuell allein. Foto: privat

Von Tanja Radan

Mudau. "Den Ofen anzumachen, die Türe zuzumachen und vor mich hinzuarbeiten, ist einfach ein Traum. Es macht mir jeden Tag Spaß, hier in die Werkstatt zu kommen" – Schreinermeister Kevin Oeden liebt seinen Beruf. Und seit April ist es auch die Tür seiner eigenen Werkstatt, die er hinter sich schließt: Im Frühjahr hat er sich selbstständig gemacht und führt

