Von Stephanie Kern

Mosbach. Mittelalterliche Klänge, mittelalterliche Gewänder, ganz besondere Stände und ganz viel Liebe zum Detail: Das Marktfinale der Mosbacher Erlebnismärkte ist seit vielen Jahren der Mittelalter- und Kunsthandwerkermarkt. Zwei Tage lang bietet die mittelalterliche Keinstadtperle Mosbach Händlern, Gästen und anderen Schaustellern das perfekte Ambiente