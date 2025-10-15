600 Kämpfer zogen in Osterburken in die große Schlacht
Das Herbstfest bot an zwei Tagen ein vielfältiges Programm. Schaukämpfer kamen aus ganz Europa.
Von Helmut Frodl
Osterburken. Wenn sich die Blätter an den Bäumen verfärben und die letzten Früchte geerntet sind, geht mit dem traditionellen zweitägigen Herbstfest, dem größten Frühmittelaltertreffen Süddeutschlands, verbunden mit der großen Feldschlacht, die Saison im Histotainmentpark Adventon langsam dem Ende entgegen.
Bei grauem, wolkenverhangenem Himmel