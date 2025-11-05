Mittwoch, 05. November 2025

Plus Einzelhandel, Leerstand, Nahversorgung

Die Einkaufsstadt Buchen steht gut da

Es gibt wenig Leerstand und gute Nahversorgung im Zentrum. Das neue Einzelhandelskonzept soll die Innenstadt stärken.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Der Buchener Einzelhandel konzentriert sich auf die Innenstadt. Foto: rüb

Von Rüdiger Busch

Buchen. Nur wenig Leerstand, eine funktionierende Nahversorgung und ein intakter Einzelhandel: "Buchen steht gut da", so fasste Markus Wagner, Geschäftsführer des Markt- und Stadtentwicklungsexperten GMA (Ludwigsburg) die Ergebnisse seiner Untersuchungen zusammen. Die GMA hat das erstmals 2008 erstellte Einzelhandelskonzept für Buchen fortgeschrieben, das

Rüdiger Busch
