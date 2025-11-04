Region Mosbach. (RNZ) Einbrecher treiben derzeit rund um Mosbach ihr Unwesen. In den vergangenen Tagen schlugen Unbekannte mindestens fünfmal zu.

Zwischen Mittwoch, 7 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, brachen laut Polizeibericht Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Erlenstraße in Dallau ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Terrassentüre und durchsuchten im Anschluss das gesamte Haus. Nach jetzigem Stand wurde Bargeld entwendet.

Gleich zweimal wurde in Obrigheim über die jeweilige Terrassentür in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Am Samstag bemächtigen sich der oder die Täter im Kolbenweg zwischen 15 und 22.30 Uhr einer Geldkasse und einer Überwachungskamera.

Zwischen Freitag, 6 Uhr, und Montag, 17.15 Uhr, drangen Unbekannte wiederum im Haselnussweg in ein Wohnhaus ein. Es wurde Bargeld und/oder Schmuck entwendet. Der genaue Sachschaden kann in allen Fällen noch nicht betitelt werden.

Die Nachtruhe einer Tankstelle nutzte ein Dieb in der Hauptstraße in Oberschefflenz für seinen Einbruch: Der Unbekannte verschaffte sich in der Nacht auf Dienstag gegen 3.15 Uhr Zutritt zum Verkaufsraum und entwendete innerhalb kürzester Zeit eine größere Menge Zigaretten, bevor er zu Fuß in Richtung Ortskern floh. Der Täter war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Er trug schwarze Schuhe mit drei weißen Streifen an der Außenseite und hatte Arbeitshandschuhe bei der Tatbegehung an. Zudem war er mittels Kapuze und einem Tuch oder Schal maskiert.

Über das Dach drangen Unbekannte in der Nacht auf Montag gewaltsam in einen Discounter im Unteren Frohnengrund in Sulzbach ein. Im Inneren durchsuchten sie Verkaufs- wie auch Büroräume. Im Anschluss verließen sie den Markt mit entsprechendem Gut – etwa Zigaretten, Tabak und Bargeld – wieder und flohen in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Polizeirevier Mosbach hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Zeitraum der Einbrüche Verdächtiges wahrgenommen hat beziehungsweise Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.