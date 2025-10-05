Sonntag, 05. Oktober 2025

zurück
Buchen/Walldürn

Die B27 ist ab Montag gesperrt

Der erster Abschnitt der Fahrbahndeckenerneuerung startet mit einem Teilstück zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Nord.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 18:00 Uhr 58 Sekunden
Die Fahrbahnsanierung der B27 startet am heutigen Montag mit dem ersten Teilabschnitt zwischen Buchen-Mitte (Foto) und Buchen-Nord – und zwar unter Vollsperrung. Anschließend geht es weiter bis zur Panzerbrücke nach Walldürn. Foto: Rüdiger Busch

Buchen/Walldürn. (rüb) Wer zwischen Buchen und Walldürn unterwegs ist, sollte in den nächsten Wochen mehr Zeit einplanen: Die Fahrbahndecke der Bundesstraße B27 wird erneuert. Die Sanierungsarbeiten starten am Montag, und sie dauern voraussichtlich bis 28. November. Saniert wird der Streckenabschnitt zwischen der Abfahrt Buchen-Mitte und der "Panzerbrücke" in Walldürn. "Auf der Strecke sind aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden, die eine Erneuerung der Fahrbahndecke erforderlich machen", teilte das Regierungspräsidium mit.

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Vom 6. bis 19. Oktober wird der erste Bauabschnitt saniert. Dieser beginnt hinter der Abfahrt Buchen-Mitte und verläuft in Richtung Walldürn bis zur Abfahrt Buchen-Nord. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite müssen die Straßenbauarbeiten in diesem Bauabschnitt unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die Abfahrten Buchen-Mitte und -Nord ausgeleitet und durch Buchen (Siemensstraße, Daimlerstraße, Kreisel am Kaufland-Supermarkt und Walldürner Straße) geführt.

Im Anschluss beginnt voraussichtlich am 20. Oktober der zweite Bauabschnitt. Dieser umfasst die Strecke hinter der Abfahrt Buchen-Nord bis etwa auf Höhe der "Panzerbrücke" in Walldürn. Während des zweiten Bauabschnitts kann der Verkehr aus Mosbach in Richtung Walldürn einspurig auf der B27 laufen. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Hardheim/Höpfingen werden in Walldürn am neu gebauten Kreisel ausgeleitet und über die Landesstraße L518 über Altheim, Rinschheim, Hettingen und Buchen geführt. Die jeweiligen Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Auch interessant
Hardheim: Ein Biber auf Abwegen auf der B27 (mit Video)
Mosbach: Am Wochenende endet die B27-Vollsperrung in Mosbach

Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich am 28. November abgeschlossen. Die Kosten betragen rund 1,8 Millionen Euro und werden vom Land getragen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.