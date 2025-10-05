Buchen/Walldürn. (rüb) Wer zwischen Buchen und Walldürn unterwegs ist, sollte in den nächsten Wochen mehr Zeit einplanen: Die Fahrbahndecke der Bundesstraße B27 wird erneuert. Die Sanierungsarbeiten starten am Montag, und sie dauern voraussichtlich bis 28. November. Saniert wird der Streckenabschnitt zwischen der Abfahrt Buchen-Mitte und der "Panzerbrücke" in Walldürn. "Auf der Strecke sind aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden, die eine Erneuerung der Fahrbahndecke erforderlich machen", teilte das Regierungspräsidium mit.

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Vom 6. bis 19. Oktober wird der erste Bauabschnitt saniert. Dieser beginnt hinter der Abfahrt Buchen-Mitte und verläuft in Richtung Walldürn bis zur Abfahrt Buchen-Nord. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite müssen die Straßenbauarbeiten in diesem Bauabschnitt unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die Abfahrten Buchen-Mitte und -Nord ausgeleitet und durch Buchen (Siemensstraße, Daimlerstraße, Kreisel am Kaufland-Supermarkt und Walldürner Straße) geführt.

Im Anschluss beginnt voraussichtlich am 20. Oktober der zweite Bauabschnitt. Dieser umfasst die Strecke hinter der Abfahrt Buchen-Nord bis etwa auf Höhe der "Panzerbrücke" in Walldürn. Während des zweiten Bauabschnitts kann der Verkehr aus Mosbach in Richtung Walldürn einspurig auf der B27 laufen. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Hardheim/Höpfingen werden in Walldürn am neu gebauten Kreisel ausgeleitet und über die Landesstraße L518 über Altheim, Rinschheim, Hettingen und Buchen geführt. Die jeweiligen Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich am 28. November abgeschlossen. Die Kosten betragen rund 1,8 Millionen Euro und werden vom Land getragen.