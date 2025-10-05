Seit 10 Jahren Chef im "Schwanen"
Im Gasthaus "Schwanen" in Buchen fühlen sich die Gäste wohl. Seit 2015 ist es unter der Leitung von Wirt Simon Schäfer.
Von Joachim Casel und Rüdiger Busch
Buchen. Einfach gemütlich ein Bier trinken oder gut bürgerlich essen, mit Fremden oder Freunden ins Gespräch kommen und sich am Stammtisch über die Neuigkeiten in Stadt und Land austauschen: Für all dies ist der "Schwanen" in Buchen eine hervorragende Adresse. Das beliebte Gasthaus wird darüber hinaus gerne für größere Familien- oder
