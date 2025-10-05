Sonntag, 05. Oktober 2025

Plus Buchen

Seit 10 Jahren Chef im "Schwanen"

Im Gasthaus "Schwanen" in Buchen fühlen sich die Gäste wohl. Seit 2015 ist es unter der Leitung von Wirt Simon Schäfer.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 4 Sekunden
Ob Essengehen oder nur etwas trinken: Das Gasthaus „Schwanen“ in Buchen ist immer eine gute Adresse. Rechts: Eigentümer und Küchenchef Simon Schäfer in seinem Reich. Foto: J. Casel

Von Joachim Casel und Rüdiger Busch

Buchen. Einfach gemütlich ein Bier trinken oder gut bürgerlich essen, mit Fremden oder Freunden ins Gespräch kommen und sich am Stammtisch über die Neuigkeiten in Stadt und Land austauschen: Für all dies ist der "Schwanen" in Buchen eine hervorragende Adresse. Das beliebte Gasthaus wird darüber hinaus gerne für größere Familien- oder

