A5 bei Sandhausen. (pol/pri/rl) Voll gesperrt wurde die Autobahn A5 nach einem Unfall bei Sandhausen am heutigen Sonntagnachmittag. Gegen 12.30 Uhr sollen dabei zwischen der Raststätte Hardtwald und dem Kreuz Walldorf mehrere Fahrzeuge in Fahrtrichtung Karlsruhe miteinander kollidiert sein. Ersten Informationen zufolge waren acht Fahrzeuge mit 19 Insassen beteiligt. Es soll neun Verletzte gegeben haben.

Die Richtungsfahrbahn wurde gesperrt, der Verkehr wurde danach über den Standstreifen vorbeigeleitet. Staumelder sprechen von einem sieben Kilometer langen Stau und mindestens 55 Minuten Zeitverlust. Möglicherweise waren die nasse Fahrbahn und die tief stehende Sonne Auslöser des Unfalls. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Update: Sonntag, 5. Oktober 2025, 13.40 Uhr