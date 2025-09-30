"So schlimm wie jetzt war es noch nie" in den Restaurants
"Die Konsumlaune ist im Keller": Kosten sind gestiegen, Kunden kaufen weniger. Gastronomen finden: Die Senkung der Mehrwertsteuer ist dringend nötig.
Von Helena Trautmann
Region Heidelberg. Die Gastronomie hat es im Moment nicht leicht: Angesichts von aktuell 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen und gestiegenen Preisen im Alltag gehen immer weniger Menschen regelmäßig essen.
Die RNZ hat bei Gastronomiebetrieben aus der Region nachgefragt, wie sich die Lage bei ihnen darstellt.
> Daniel Kirkos vom
