Schriesheim. (hö) Ein Problem kam bisher kaum zur Sprache, seitdem die Talstraße gesperrt ist: Die Radverbindung vom "Burghang" in Richtung Stadt ist unterbrochen – und zwar auf Jahre. Auch für die Schüler des Heinrich-Sigmund-Gymnasiums (wie überhaupt alle vom Branich) ist es praktisch unmöglich, radelnd vom Berg in die Stadt zu kommen.

Einzige Möglichkeit: Man schiebt sein Rad 330