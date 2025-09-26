Sind die Radfahrer vom "Berg" über Jahre vom Zentrum abgehängt?
Seit Sperrung der Talstraße fehlen offizielle Radwege nach Schriesheim. Schüler und Pendler müssen ihre Fahrräder auf Gehwegen schieben – eine genehmigte Umleitung gibt es nicht.
Schriesheim. (hö) Ein Problem kam bisher kaum zur Sprache, seitdem die Talstraße gesperrt ist: Die Radverbindung vom "Burghang" in Richtung Stadt ist unterbrochen – und zwar auf Jahre. Auch für die Schüler des Heinrich-Sigmund-Gymnasiums (wie überhaupt alle vom Branich) ist es praktisch unmöglich, radelnd vom Berg in die Stadt zu kommen.
Einzige Möglichkeit: Man schiebt sein Rad 330
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+