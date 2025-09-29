Montag, 29. September 2025

Plus Eppelheim

Die neue Sporthalle ist endlich fertig (plus Fotogalerie)

Beim Notartermin heute Mittag geht die Dr.-Hans-Peter Wild-Sporthalle in Eppelheims Eigentum über. Wie sieht es drinnen aus?

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Bauingenieur Peter Hettenbach führt durch die Dreifelder-Sporthalle (o.), die Ehrenbürger und Mäzen Hans-Peter Wild heute Eppelheim schenkt. Die Stadt muss nun die Außenanlagen herrichten (u.li.), Spielfelder und Tribüne (u.M.) sowie Heizzentrale (u.re.) sind fertig. Fotos: Hüll

Von Felix Hüll

Eppelheim. Es ist, als ob die Stadt von innen heraus strahlt: Sprichwörtlich, weil sie ein sehr wertvolles Geschenk erhält, und real, weil die neue Dreifachfeld-Sporthalle im Südstadtschulzentrum ausgesprochen hell und freundlich wirkt. Das belegt ein Rundgang durchs Innere der Dr. Hans-Peter Wild-Sporthalle an der Seite von Peter Hettenbach.

Der

weiter
Felix Hüll
