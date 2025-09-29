Die neue Sporthalle ist endlich fertig (plus Fotogalerie)
Beim Notartermin heute Mittag geht die Dr.-Hans-Peter Wild-Sporthalle in Eppelheims Eigentum über. Wie sieht es drinnen aus?
Von Felix Hüll
Eppelheim. Es ist, als ob die Stadt von innen heraus strahlt: Sprichwörtlich, weil sie ein sehr wertvolles Geschenk erhält, und real, weil die neue Dreifachfeld-Sporthalle im Südstadtschulzentrum ausgesprochen hell und freundlich wirkt. Das belegt ein Rundgang durchs Innere der Dr. Hans-Peter Wild-Sporthalle an der Seite von Peter Hettenbach.
Der
