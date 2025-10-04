Samstag, 04. Oktober 2025

Kerwe-Sicherheit kostet 10.000 Euro

Den Schutz der Kerwe haben die Verantwortlichen nicht erst seit der Wiesn-Schließung im Blick.

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 5 Sekunden
Die Kerwegäste sollen sicher feiern. Dafür investiert die Stadt viel Geld. Foto: A. Dorn

Eppelheim. (lesa) Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile und schockte die ganze Republik: Das Münchener Oktoberfest musste wie berichtet am Mittwoch mehrere Stunden schließen. Bekanntlich hatte eine Bombendrohung Deutschlands größtes Volksfest lahmgelegt. Es ist nur der letzte Punkt in einer langen Liste von Sicherheitsbedrohungen öffentlicher Veranstaltungen in den zurückliegenden

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
