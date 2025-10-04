Kerwe-Sicherheit kostet 10.000 Euro
Den Schutz der Kerwe haben die Verantwortlichen nicht erst seit der Wiesn-Schließung im Blick.
Eppelheim. (lesa) Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile und schockte die ganze Republik: Das Münchener Oktoberfest musste wie berichtet am Mittwoch mehrere Stunden schließen. Bekanntlich hatte eine Bombendrohung Deutschlands größtes Volksfest lahmgelegt. Es ist nur der letzte Punkt in einer langen Liste von Sicherheitsbedrohungen öffentlicher Veranstaltungen in den zurückliegenden
