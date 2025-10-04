Malsch. (Mch) Mit einem Lächeln im Gesicht und viel Freude im Herzen haben am letzten Sonntag im September Tierfreunde aus der ganzen Umgebung die 61. Pferdesegnung auf dem Letzenberg in Malsch gefeiert. Selbst für Scherzfragen und Witze war Platz, denn Pastoralreferent Thomas Macherauch ging es dieses Mal um ein ganz besonderes Thema: Humor und Freude.

Dass Jesus Christus todernst war,