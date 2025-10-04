Samstag, 04. Oktober 2025

Lässt sich in Deutschland künftig noch wettbewerbsfähig produzieren?

Beim Pressegespräch des Unternehmenskreises Buchen wurden große Sorgen um den Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich.

04.10.2025

Die heimische Industrie klagt über schwierige Rahmenbedingungen, die den Standort Deutschland gefährdeten. Unser Foto entstand in der Produktion der OKW-Gehäusesysteme in Buchen. Foto: Rüdiger Busch


Von Rüdiger Busch

Buchen. Deutschland benötigt grundlegende Reformen – und zwar schnell. Ansonsten steht der einstige Exportweltmeister vor dem Abstieg ins Mittelmaß der Weltwirtschaft. Neben den weltweiten Krisen und den US-Zöllen belasten hausgemachte Probleme wie die Fesseln einer überbordenden Bürokratie, die hohen Energiekosten und fehlende Arbeitskräfte – trotz drei

Rüdiger Busch
