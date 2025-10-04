Von Rüdiger Busch

Buchen. Deutschland benötigt grundlegende Reformen – und zwar schnell. Ansonsten steht der einstige Exportweltmeister vor dem Abstieg ins Mittelmaß der Weltwirtschaft. Neben den weltweiten Krisen und den US-Zöllen belasten hausgemachte Probleme wie die Fesseln einer überbordenden Bürokratie, die hohen Energiekosten und fehlende Arbeitskräfte – trotz drei