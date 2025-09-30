Dienstag, 30. September 2025

Plus Hardheim

Ein Biber auf Abwegen auf der B27 (mit Video)

Das Nagetier wanderte im Ortskern entlang der Bundesstraße.  "Die Geschwindigkeitsreduzierung kommt dem Biber sicherlich entgegen".

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 16:30 Uhr 1 Minute, 3 Sekunden
Ein Biber wandert entlang der Bundesstraße auf Höhe des Glashauses. Foto: privat

Hardheim. (jam) "Dass wir in Hardheim mittlerweile Tempo 30 auf der B27 haben, nimmt der Biber scheinbar als Anlass, am helllichten Tag in Seelenruhe im Ort spazieren zu gehen", witzelte Bürgermeister Stefan Grimm am Montag.

Denn an diesem Tag kursierte auf Social Media ein Video von einem Biber, der auf Höhe des Glashauses auf dem Gehweg neben der Bundesstraße watschelt. "Und das war

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
