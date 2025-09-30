Von Barbara Klauß

Walldorf. Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe DSAG begrüßt die Ermittlungen der EU-Kommission gegen die SAP wegen möglicher Wettbewerbsverstöße. "Aus Sicht unserer mehr als 4000 Mitgliedsunternehmen begrüßen wir es, dass die EU-Kommission die Wettbewerbspraktiken herstellerübergreifend und somit natürlich auch im SAP-Umfeld prüft", teilte die DSAG auf