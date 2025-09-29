Diedesheim. (cao/pm) Der Diedesheimer Softwarespezialist MPDV Mikrolab GmbH ist am Donnerstagabend Opfer eines Cyberangriffs geworden. "Dank der sofortigen Erkennung und des schnellen Eingreifens des internen IT-Teams in Zusammenarbeit mit externen IT-Sicherheitsexperten konnte der Angriff umgehend isoliert und abgewehrt werden", teilte das Unternehmen am Montag mit.

Demnach laufen seit Wochenbeginn alle internen Prozesse wieder reibungslos. Die Sicherheit für Kunden und Produkte sei ausnahmslos gewährleistet, die weltweit genutzten Softwarelösungen von dem Hackerangriff nicht betroffen gewesen. Der Fokus der Angreifer habe auf der internen Infrastruktur des Unternehmens gelegen, wo die frühzeitige Intervention Schaden verhindern konnte.

Die zuständigen Behörden seien informiert und die gesicherten Spuren zur weiteren Untersuchung übergeben worden. Ob es auch Hinweise zum Ursprung des Cyberangriffs gibt, ließ das IT-Unternehmen am Montag unbeantwortet.