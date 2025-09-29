Montag, 29. September 2025

zurück
Diedesheim

Cyberangriff auf MPDV

Hacker erbeuteten aber keine Daten. Behörden sind informiert und werten Spuren aus.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 27 Sekunden
Der MPDV-Mikrolab-Standort in Mosbach. Foto: MPDV

Diedesheim. (cao/pm) Der Diedesheimer Softwarespezialist MPDV Mikrolab GmbH ist am Donnerstagabend Opfer eines Cyberangriffs geworden. "Dank der sofortigen Erkennung und des schnellen Eingreifens des internen IT-Teams in Zusammenarbeit mit externen IT-Sicherheitsexperten konnte der Angriff umgehend isoliert und abgewehrt werden", teilte das Unternehmen am Montag mit.

Demnach laufen seit Wochenbeginn alle internen Prozesse wieder reibungslos. Die Sicherheit für Kunden und Produkte sei ausnahmslos gewährleistet, die weltweit genutzten Softwarelösungen von dem Hackerangriff nicht betroffen gewesen. Der Fokus der Angreifer habe auf der internen Infrastruktur des Unternehmens gelegen, wo die frühzeitige Intervention Schaden verhindern konnte.

Auch interessant
Diedesheim: MPDV erweitert Firmensitz um fünfstöckiges Gebäude
Diedesheim: MPDV machte 2024 Umsatzplus und erweiterte Belegschaft

Die zuständigen Behörden seien informiert und die gesicherten Spuren zur weiteren Untersuchung übergeben worden. Ob es auch Hinweise zum Ursprung des Cyberangriffs gibt, ließ das IT-Unternehmen am Montag unbeantwortet.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.