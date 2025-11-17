Montag, 17. November 2025

Plus Hirschberg

Für Thilo Sekol ist ein Neubaugebiet "ein Minusgeschäft"

Er sprach bei einer Veranstaltung der Bürgerinitiative Hirschberg gegen Flächenverbrauch. Den Verlust beziffert er auf 8,7 Millionen Euro.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Thilo Sekol. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (cis) Kommunale Finanzen sind ein überaus komplexes Feld. Und sie sind nicht jedermanns Thema. Das vermutete auch Thilo Sekol, als er zu Beginn seines Vortrags in die spärliche Runde schaute.

Die Gästezahl war im einstelligen Bereich geblieben. Sekols Engagement minderte das nicht. Auf Einladung der Bürgerinitiative Hirschberg gegen Flächenverbrauch nahm er sich Zahlen vor,

