Sigrun und Gottfried Burger feiern eiserne Hochzeit
Das Wohlergehen der Familie steht für sie an erster Stelle. Von 1968 bis 1991 führte das Jubelpaar den "Röhrenbrunnen".
Buchen. (adb) Sie gehören seit 65 Jahren zusammen: Am morgigen Sonntag können Gottfried und Sigrun Burger das Fest der eisernen Hochzeit feiern. Das Jubelpaar ist in Buchen – obgleich beide nicht gebürtig aus der "Bleckerstadt" stammen – gut bekannt: Ihre Namen sind eng mit dem unvergessenen "Röhrenbrunnen" in der Amtsstraße verbunden, den sie von 1968 bis 1991 erfolgreich
