Schmutzwasser sorgte für Fischesterben in der Morre
Der technische Defekt im Mühltal vor einer Woche hatte erhebliche Auswirkungen für das Gewässer. Das genaue Ausmaß des Schadens ist dabei noch nicht bekannt.
Von Tanja Radan
Buchen. In der Morre ist es zu einem möglicherweise erheblichen Fischsterben gekommen. Betroffen sind Forellen, Elritzen, Rotaugen und auch Groppen, die in Deutschland besonders geschützt sind.
Die Ursache ist ein technischer Defekt an einem Regenüberlaufbecken im Mühltal, wie Simone Schölch, Pressesprecherin der Stadt Buchen, am Montag auf
