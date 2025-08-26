Von Tanja Radan

Buchen. In der Morre ist es zu einem möglicherweise erheblichen Fischsterben gekommen. Betroffen sind Forellen, Elritzen, Rotaugen und auch Groppen, die in Deutschland besonders geschützt sind.

Die Ursache ist ein technischer Defekt an einem Regenüberlaufbecken im Mühltal, wie Simone Schölch, Pressesprecherin der Stadt Buchen, am Montag auf